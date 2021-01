Ako som vycestoval v čase lockdownu na narodeninovú párty

Na Silvester nám naša vláda darovala krásny novoročný darček v podobe lockdownu a tak sme sa (takmer) všetci ocitli uväznení doma. Toto však nebude žiaden politický blog, tej politiky a korony je, myslím si, už viac než dosť...

Tento blog je o mojom ďalšom vycestovaní za hranice nášho nádherného, malého Slovenska a to opäť v čase pandémie!

Áno, je to tak. Opäť sa mi to podarilo a ak ste čítali môj predchádzajúci blog (odkaz naň nájdete na spodku tohto blogu), tak som ho ukončil slovami:

„...je ešte mnoho jeho múzeí, ktoré by som si rád aspoň takto pozrel. Je to napríklad jeho „cottage“ v Bronxe, či Poeove múzeum v Richmonde... Snáď niekedy nabudúce.“

To „nabudúce“ nastalo môžeme povedať dosť skoro a ani sám som netušil, že to bude už v tak blízkej dobe. Splnil sa mi jeden z mojich snov, hoci len virtuálne. Navštívil som Richmond v štáte Maryland. Tam, totiž, môžeme nájsť Poeove múzeum. Jeho oficiálny názov je The Poe Museum. Na YouTube ho nájdete pod menom Poe Museum.

Možno sa pýtate, že ako je to možné, že sa mi po múzeu v Baltimore podarilo dostať aj sem. No, veľmi jednoducho. Edgar Allan Poe totiž slávil svoje 212. narodeniny! Nadšení fanúšikovia tohto básnika z 19.storočia sa nenechali nejakou pandémiou odradiť a prichystali pre všetkých Poe fans virtuálny program! Ten sa konal cez víkend 16.1.2021. Edgar Allan Poe slávi svoje narodeniny 19.januára.

Poeove múzeum v Richmonde si preto pripravilo online vysielanie v tento deň od skorého rána miestneho času až do podvečera. Program obsahoval voľné vstupy vďaka Facebooku a Youtube, no špeciálna ponuka programu bola spoplatnená a bolo potrebné dopredu sa na akciu prihlásiť. Jednalo sa o program ako Virtuálna prehliadka múzea v Richmonde, Poeova mladosť (tour na miesta, kde Poe v mladosti chodil), Poeova posledná noc pred smrťou v Richmonde a podobne. Bolo toho dosť. Každý fanúšik si určite prišiel na svoje. Cena vstupenky však bola vyššia ako predchádzajúca, stála 10 dolárov, takže som sa rozhodol len pre dve akcie, hoci to bolo naozaj veľmi ťažké rozhodovanie.

áno, aj tento krát som tam bol jediný Európan, takže som hrdo reprezentoval nie len Slovakiu, ale aj Europe!

Quoth the Raven: Party On! :) (Jozef Kovalík)

Asi už tušíte, že som si vybral Virtuálnu prehliadku múzea a tá druha akcia bola Poeova posledná noc v Richmonde.

Virtuálna prehliadka múzea mala tri vstupy, keďže samotné múzeu sa skladá z troch budov. V každej bolo čo obdivovať. Počas výkladu, ktorý bol vo forme videa, sme sa mohli pýtať kurátorov múzea na čo sme len chceli. Musím uznať, že pri niektorých mojich otázkach sa teda zapotili poriadne. Napr. prečo má Edgar na svojom prvotnom náhrobnom kameni dátum úmrtia 9.október, keď bol pochovaný hneď na druhý deň po svojej smrti – 8. októbra. To len aby ste mali predstavu, prečo sa niekedy zapotili.

V úvode sme sa ocitli v krásnej miestnosti, kde si hneď na stene všimnete portrét Edgara Allana Poea. V tomto múzeu nájdete všelijaké predmety, ktoré majú spojitosť s týmto básnikom a sú pozbierané z viacerých domov v ktorých žil, keďže väčšina týchto domov už neexistuje.

Zaujímavosťou bola posteľ z detstva na ktorej sníval svoje sny malý/mladý Edgar. Ďalej to boli rôzne predmety dennej potreby z obdobia detstva, šálky, podšálky a podobne. Keďže Edgar bol ako dvojročný adoptovaný zo sirotinca Francis Allanovou a jej manželom, malý Edgar si zvykol na život v prepychu.

Rád míňal peniaze na, dá sa povedať, zbytočnosti, parádne sa obliekal, alebo si jednoducho dal záležať na svojom vzhľade. O tom svedčí napríklad vesta, ktorú nájdete v tomto múzeu a nosil ju sám Poe! Ďalej tam boli, hm, ako ich nazvať, ponožky/ štucne, tie také typické, ktoré sa vtedy v danej dobe nosili. Ďalej to napríklad bola jeho „walking stick“ na ktorej mal svoje iniciály. Veľkou cennosťou je aj jeho kufor, ktorý mal so sebou na svojej poslednej ceste z Richmondu, ktorý bol nájdený až po jeho smrti. Ten sme videli taktiež.

Ďalej pre mňa a moju predstavivosť bola zaujímavá stolička na ktorej sedával vo vydavateľstve, tuším, Southern Literary Messenger, kde bol ešte aj príslušný stôl.

Pri jeho tvorbe sme ešte ostali a presunuli sme sa na miesto, kde si kurátor „ľahol“ do rakvy, keďže medzi jeho známe poviedky patrila aj poviedka The Premature Burial, teda Predčasný pohreb. Toto bola vec, ktorej sa vtedajší ľudia obávali a ktorá im naháňala strach. Stávalo sa to totiž dosť často, že boli pochovaní, hoci neboli mŕtvi. Že máte zimomriavky aj vy, priznajte sa!

Presúvame sa k druhej akcii, ktorú som absolvoval a to bola posledná noc v Richmonde. Poe mal totiž vycestovať do New Yorku, no tam už nikdy nedošiel... Po tej poslednej noci 27.9.1849 v Richmonde sa totiž po ňom zľahla zem a našiel ho až istý Joseph W. Walker, 3.10. na ulici v zlom stave, v cudzích šatách a v bezvedomí. 7.10. potom zomrel v baltimorskej nemocnici. Kde bol, čo sa stalo sa doteraz nevie a existuje najmenej 19 teórii o tom, ako a prečo zomrel. V daný večer sa Edgar údajne necítil dobre, mal zvýšenú teplotu, navštívil aj svojho priateľa, doktora, ktorý mu radil, aby ostal v meste a necestoval nikam. Tu si, (zrejme omylom), vymenili „walking sticks“ a asi aj vďaka tomu, sa Poeova palička zachovala. Či k tomu došlo zámerne, či len Poe v náhlivosti zobral nesprávnu paličku, mysliac si, že je to tá jeho, sa už zrejme nedozvieme...

Mnoho miest z tých, ktoré vtedy Poe navštívil, dnes už neexistuje, no musím uznať, že v ten osudný deň, prešiel veľmi veľa kilometrov. Navštívil aj svoju, vtedy nádejnú budúcu manželku, Elmiru Royster Shelton. Tej sa tiež sťažoval, že sa necíti najlepšie, rovnako mu radila, aby nevycestoval... Zvyšok už poznáte.

Takže toto bola moja ďalšia návšteva Poeovho múzea. Uvidím, kam pôjdem nabudúce. Možno sa pýtate, prečo mám toho Poea tak rád. No, ani presne neviem, veľmi sa mi páčia jeho básne, to ako tvoril rýmy, aké sú tie básne ľubozvučné, krásne, zamilované, smutné a niekedy aj pochmúrne a strašidelné. No Poe rozhodne bol romantik a to teraz absolútne nemyslím na literárny smer. Viem to z kníh, článkov a rozprávania. Ešte stále je toho toľko, čo o ňom neviem a čo ani nikdy, my Poe fans, vedieť nebudeme. Zostáva záhadou, presne tak ako aj jeho tvorba.

Ďakujem za prečítanie tohto článku, nezabudnite kliknúť na tlačidlo zvýšte karmu a teším sa na ďalší tour. Prikladám nejaké zaujímavé linky, ak vás Poe zaujíma.

Všetko najlepšie, Edgar Allan Poe!

Cheers! To Poe!

Happy Birthday Edgar Allan Poe! Cheers! (Jozef Kovalík)

Viac o E.A. Poeovi:

https://www.eapoe.org

https://www.poemuseum.org/