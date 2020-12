Polárna žiara a Vianoce - čo majú spoločné?

Tak a je to tu! Koniec roku, ktorý sme chceli, aby sa skončil čím skôr. Sme kdesi v polovici mesiaca december. Pre mnohých je to mesiac temnoty. Temnoty, ktorá nás obklopuje od jesene, no teraz jej je akosi viac.

Tma.

Mnohí z nás túžia aspoň po akom-takom svetielku, alebo už nedočkavo vyčkávajú jar... No všetko zlé má aj svoje dobré stránky, respektíve aspoň nejaké to +.

Ako asi viete, mám veľmi rád Škandináviu a najmä Nórsko. Moje obľúbené mesto musíte hľadať kdesi úplne na severe. Dokonca za polárnym kruhom. Toto mesto sa nazýva Tromsø. Snehu tam už teda majú poriadne, no svetla tam veru nemajú. Vládne tam totiž polárna noc už nejaký ten mesiac. Slnko sa na obed ukáže len tesne nad obzorom a to je zo svetla všetko. Poviete si, že je to kruté. Ja hovorím, že je to nádherné! Prečo? Lebo tam je temnota. Je tam tma. Veľa tmy. To znamená, že čím viac tmy, tým viac svetla. Áno, je to tak. Hviezdy najlepšie vidíme v najväčšej tme. Vtedy vznikajú aj najkrajšie fotografie hviezdnej oblohe, verte, viem o čom hovorím. Veľmi rád fotím nočnú oblohu. Človek si vtedy uvedomí aký je Boh úžasný a aký je to umelec.

Krása nočnej oblohy (Jozef Kovalík)

(Jozef Kovalík)

A je tu ešte niečo. Hoci sa slnko v Tromsø neukáže, oblohu im osvetľuje iná nádhera -severská kráska- polárna žiara. Och, dokážem sa na ňu vďaka moderným technológiam dívať hodiny.

Aj my sme takto obklopení v temnote a čakáme na svetlo, ktoré ožiari nás a naše okolie. To sa udeje už čoskoro v Betleheme, na slame, kde nášmu kráľovi budú prvými spoločníkmi zvieratká. Veru tak. Svetlo, ktoré prežiari temnotu teraz a potom neskôr na Veľkú noc. Všetkým čitateľom prajem pokojné Vianoce prežiarené Kristovým svetlom lásky. Buďte zdraví a požehnaní!