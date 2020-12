Údolie, ktoré dáva nádej

Vždy, keď sa niečo nové začína, ľudia dúfajú, že to bude fajn, že všetko bude v poriadku, majú totiž nádej. Tá im dáva pocit toho, že veria. Veria, že to všetko, čo je pred nimi a čo sa odohrá sa skončí dobre.

Myslím si, že práve nádej je to, čo v týchto dňoch, či časoch ľudstvo potrebuje. To totiž potrebuje počuť slová, že všetko je také ako má byť a nemusí sa strachovať, pretože práve strach je ten, ktorý to všetko kazí a spôsobuje nie len vrásky, ale aj neistou, choroby...

V súvislosti s nádejou by som vám teda chcel dať do pozornosti seriál, ktorý som objavil len úplnou náhodou na jednej známej celosvetovej platforme sprostredkujúcej množstvo seriálov a filmov. Musím priznať, že som netušil, že aj v dnešnej dobe sa točia takéto seriály. Má názov „Keď srdce zavolá“(When Calls the Heart) , a určite zaujme nie len ženy, ale aj pánov. Možno sa pýtate čo majú spoločné nádej a tento seriál?

Dej seriálu sa odohráva ešte v ére divokého západu a mestečko v ktorom žijú hlavní hrdinovia sa nazýva Údolie Nádeje (Hope Valley). Garantujem vám, že si hlavných hrdinov zamilujete a tento seriál vychutnáte. Nie je na sledovanie náročný, je to skôr taká „oddychovka“ a na blížiace sa temné jesenné večery je ako stvorený.

Určite vám dodá nádej, istotu, ale aj radosť, pretože toto je určite seriál, ktorý stojí za pozretie. Má v sebe krásnu myšlienku a divákovi ponúka pravé hodnoty, ktoré už v dnešnom svete, povedzme si na rovinu, chýbajú, respektíve vytrácajú sa.

Prajem vám príjemne strávené chvíle plné nádeje a radosti a keďže dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, vitajte v Hope Valley! Nezabudnime, že nádej je tu stále.