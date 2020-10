Vlci si nezaslúžia žiť

podľa komisie, ktorá minulý týždeň určila kvótu 50 vlkov. Presne toľko ich môže prísť o život túto poľovnú sezónu, ktorá na nich začne od 1. novembra a potrvá do polovice januára.

Veru, vlkov čakajú ťažké mesiace. Okrem toho, že budú musieť bojovať o prežitie počas zimy, budú si musieť dať pozor na poľovníkov, ktorí napriek tomu, že je lockdown, budú môcť behať po lesoch a zabíjať tieto a ďalšie zvieratá a ukoja tak svoje zvrhlé chúťky... ako keby poľovníci boli niečo viac ako my – obyčajní občania.

Je poľovník niečo viac ako som ja? Ako si ty?

Je väčší milovník a ochranca prírody?

Tak prečo ja musím sedieť doma a on nie?

Ak ja idem do prírody, idem tiež loviť. Áno, priznávam sa, v niečom som podobný poľovníkovi. Lovím. Lovím zver. Svojím fotoaparátom Canon.

Lovím zver. Svojím fotoaparátom Canon. (Jozef Kovalík)

Môžem teda ísť aj ja spolu s kamošmi do lesa a pobehovať tam a robiť cvak- cvak na zvieratká?

Nemôžem.

Prečo? Lebo som len fotograf a nie poľovník. Používam fotoaparát a nie pušku. Iba pozorujem, fotím a obdivujem. Nezabíjam. Poľovníci si však môžu veselo na spoločných poľovačkách pobehovať lesom a robiť pif-paf po zvieratách, ktoré ja tak rád FOTÍM!!!

PREČO??!!

Lebo napriek tomu, že za číslo 0 boli ministerstvo životného prostredia, Štátne lesy SR, desaťtisíce slovenských občanov, NGO, europoslanci, ochranári, Štátna ochrana prírody, tak sa akýmsi zázrakom pred číslo 0 dopísala číslica 5 a je z toho 50 životov!!!

Vlci žijú podobne ako my ľudia v rodinách. Ich rodiny sa nazývajú svorky. Práve v tomto období, kedy majú poľovníci povolené zabíjať jednotlivých členov rodiny, prichádzame ku koreňu problému prečo sa VRAJ schválila kvóta 50. Vraj vlci robia problémy v súvislosti s ovcami. Veď samozrejme. Keď počas sezóny poľovníci, prepytujem milovníci prírody a veľkí ochranári (česť výnimkám), sofistikovane zavraždia vlčích rodičov (viď prípady usmrtenia vlkov z minulej sezóny), svorka potom následne upadne a naruší sa systém, ktorý tam medzi členmi funguje. Mladé, neskúsené vlky potom v snahe naplniť si žalúdok, zaútočia na bezbranné ovce, ktoré stráži pes na reťazi, alebo v inom prípade absentuje elektrická ohrada, a šikovný vĺčok si uloví aspoň takúto korisť, ktorá je preňho oveľa jednoduchšia ako sa namáhať s nejakým diviakom, či jeleňom. Ale čo má chudák mladý vlk robiť, keď ho to rodičia nestihli naučiť? Snáď si nemyslíme, že sa zoberie a pôjde do supermarketu na zľavnené kuracie prsia...

Vlci žijú podobne ako my ľudia v rodinách. Ich rodiny sa nazývajú svorky. (Jozef Kovalík)

Apropo, spomínaný diviak... Okrem toho, že taký vlk má v prírode veľmi dôležitú funkciu (áno, nie je tam len tak zo srandy), je veľmi potrebný práve v situácii v šírení vírusu AMO. Áno, toho vírusu, ktorý spokojne môžu poľovníci behajúci po lese roznášať ďalej (nehovoriac o Covide- 19 medzi sebou), proti ktorému tak tvrdo a už nejaký ten rok bojujú zabíjaním diviakom a snahou zredukovať ich počty, ale žiaľ akosi neúspešne... ako to? Nehovoriac o nakúpených mraziacich boxoch, sponzorovaných ministerstvom, ak sa nemýlim... Stačilo by KONEČNE nechať vlkov nech robia to, čo v prírode majú robiť a poľovníkov zamknúť doma tak, ako nás ostatných zamkla naša vláda one time v jari a next time od soboty.

Okrem týchto vecí, vlkov trápia rôzne choroby, veľmi málo mláďat prežije do dospelosti, potom sú to nehody pri stretoch s automobilmi, pytliakmi a ďalšie faktory...

Čo však čakať v poľovníckom štáte?

Každý rok dúfam, že aspoň vlkom dajú vydýchnuť, ale zatiaľ sa tak neudialo...

"I have a dream that one day wolves will not be killed..."

STOP ZABÍJANIU VLKOV! (Jozef Kovalík)

Myslím si, že už by stačilo a razantne hovorím STOP ZABÍJANIU VLKOV!

SOM ZA VLKOV!

POŽADUJEM KVÓTU 0!