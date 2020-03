Bambi a ja

Začal sa tretí mesiac – marec. Čím je špeciálny? Pre nás knihomoľov najmä tým, že je to mesiac knihy. Či už čítate alebo nie, predsa to skúsim.

Rád by som vám totiž odporučil knihu. Nebudem klamať, keď napíšem, že mi trvalo dlho, kým som prišiel na to, ktorú knihu by som mal predstaviť. Je veľmi veľa kníh o ktorých by som vám chcel niečo povedať, no rozhodol som sa pre jednu, ktorá ma veľmi oslovila.

Táto kniha je od Felixa Saltena a má názov Bambi. Áno, viem, predstavili ste si detskú knihu a Disney Bambiho – jelenčeka. Pravdepodobne vám teraz zničím isté predstavy, ktoré ste o tejto rozprávke mali. Pôvodný príbeh je totiž viac pre nás dospelých.

Felix Salten - Bambi (Jozef Kovalík)

Hlavným hrdinom je tu srnček Bambi. V knihe sledujeme jeho život od narodenia v krásnom lese, typickom európskom lese, aký asi navštevujete vo svojom voľnom čase a vďaka autorovmu presnému opisu sa v ňom spolu s Bambim a jeho mamičkou aj ocitnete. Spolu s nimi spoznáte jeho veľmi milých susedov, ale aj Bambiho nových kamarátov -tiež srny. Keďže náš hlavný hrdina je veľmi malý, má kopec otázok a mamka srna na ne trpezlivo odpovedá. Takto sa aj sám čitateľ učí. Učí sa o tom ako srny žijú, kde trávia svoj voľný čas, kam chodia na pašu, kde sa ukrývajú najmä mamy srny so svojimi pokladmi, ktoré si strážia ako oko v hlave a sú pre ne schopné urobiť čokoľvek. Malý srnček rýchlo rastie, je veľmi zvedavý a spoznáva tak svet a prostredie do ktorého sa narodil. Všetko by bolo fajn, keby sa tam neobjavil jeden tvor. Ten dvojnohý. Ten, ktorý celú túto idylku pokazí. Všetky zvieratká sa ho boja, pretože vedia, ž tento tvor im zoberie život skrz jeho predĺženú ohnivú ruku. Len čo zacítia nepríjemný pach, charakteristický pre tohto tvora, utekajú čo im labky stačia.

Pre mňa osobne bola veľmi silná scéna, kedy sa v lese odoráva poľovačka. Autor majstrovsky zachytil emócie obyvateľov lesa, ale aj hrôzu, ktorú pri tom prežívajú. Bol to teda riadny krvák. Vedel som si to živo predstaviť, žiaľ... Mnoho pocitov lesných obyvateľov sa zhodovalo s tými mojimi. Bambi netušil, čo sa deje, len odrazu jeden z obyvateľov lesa padol a viac sa nepostavil. Ďalší ho prosil o pomoc, bojoval o svoj život, hoci bol na pokraji smrti, no neuvedomoval si to. Bambi toto všetko sledoval s hrôzou a strachom...

Kniha tak núti čitateľa zamyslieť sa nie len nad tým, čo zvieratám spôsobuje človek (nemyslím len poľovačku), ale aj ako sa správame k prírode – ich domovu, či ich neberieme len ako nejaké „stroje“, ktoré nič necítia a sú tu len a len pre nás a náš úžitok.

Prechádzku v tomto lese, kde vládne Princ Bambi, čitateľ určite ocení, zabaví sa a pri čítaní si oddýchne, hoci možno niekedy kvôli ľudskej pýche, či hlúposti jeho oko neostane suché. Je to o dôvod viac začať sa správať lepšie – k druhým, ale aj k stvorenstvu.

Tu sa takmer dospelá srna Marena zasnila: "Uvidíte, že jedného dňa príde* medzi nás a bude krotký ako my. Bude sa s nami hrať, celý les zaplesá šťastím a zmierime sa."

*Srna Marena hovorí o človekovi

Moje (zatiaľ) najkrajšie a najbližšie stretnutie s Bambim. (Jozef Kovalík)